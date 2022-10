“Dicen, ‘¿no va a cambiar la estrategia?’, claro que no. Y por qué no la voy a cambiar, primero porque estoy convencido absolutamente convencido de que la paz es fruto de la justicia, estoy absolutamente convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza porque algunos así creen, yo sostengo de que todos los seremos humanos somos buenos y son las circunstancias los que lleva a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, yo creo que el ser humano, en la bondad de la gente”, reiteró.

La Paz.- El excomisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, no planteó al gobierno federal pactar con el crimen para pacificar el país, aseguró. El desmentido del mandatario federal se dio a pesar de que el propio exlíder nacional del PAN reveló el jueves pasado que hizo en abril de este año hizo dicho planteamiento al presidente, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

“No me hizo ningún planteamiento, no, no, no”, aseguró al ser cuestionado.

Cuando se le preguntó si el político acudió a verlo a Palacio Nacional, López Obrador aseguró que no le hizo ninguna propuesta y que lo único que se busca al esparcir rumores sobre lo acontecido es atacarlo.

“Yo estimo mucho a Espino, lo que pasa es que no lo quieren los conservadores ni la prensa conservadora porque resulta que Espino era presidente del PAN y se ha dedicado en los últimos tiempos a decir la verdad, a confesar de cómo engañaron Fox y Calderón. Entonces le tienen un coraje, lo ven como gallina cuando ve lombriz. Lo quisieran picotear».

Aun cuando aseguró que es un asunto estatal, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que el gobierno federal ayudará al gobierno de Baja California Sur a atender la crisis en el magisterio de la entidad que exige la creación de más de tres mil plazas y ajustes salariales; instruyó a los titulares de las secretarías de la SEP y de la Segob a que personalmente se reúnan en La Paz con el magisterio, encuentro que será el próximo 5 de noviembre.

“Hablé con los maestros ayer, hablamos con dirigentes. En el caso de los maestros hicimos el compromiso de que va a estar aquí, en La Paz, la maestra Leticia Ramírez, que es la secretaria de Educación”, dijo este viernes en la mañanera durante su gira por Baja California Sur.

En la conferencia, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le informó que el encuentro será el sábado 5 de noviembre a las 10 de la mañana. López Obrador le cuestionó “¿Y por qué no antes?”. En respuesta, Adán Augusto le contestó que fue lo convenido con los maestros, con quienes se reunió ayer afuera del Aeropuerto Internacional de La Paz durante sus protestas, cuando él y el presidente arribaron a la entidad.

“Porque está el puente del Día de los muertos. Antes, el 3 sería jueves y convenimos ayer con los maestros, el sábado a las 10 de la mañana”, dijo López Hernández.

López Obrador acusó que el rezago en basificaciones y sueldos de maestros fue un problema que se originó en gobiernos pasados y que al momento falta todavía por atender en algunos estados. Entonces, es un asunto muy especial el que se está enfrentando aquí por eso hablamos con los maestros y vamos a ayudar al gobierno del estado, es nuestro compromiso, de ayudar a los maestros, ayudar a los médicos.

