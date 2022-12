“Cuando les dijimos que para iniciar una nueva etapa en las relaciones con España considerábamos importante un gesto de humildad ofreciendo una disculpa por el exterminio, la represión y los asesinatos a los pueblos originarios, salen con que tenernos que agradecerles que vinieron a civilizarnos”, reprochó.

En contraparte, el presidente mexicano descartó que la nacionalidad española otorgada a expresidentes de México sea un factor que afecte la relación entre ambas naciones, pese a la polémica que esto ha desatado.

“También comentar que somos libres y que España puede darle visa a cualquier persona, a cualquier ciudadano y que, si decide el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el presidente Salinas, vivir allá, tienen derecho a hacerlo. A mí lo único que me molesta de esto —tampoco que me molesta, sino que me llama la atención y siempre no dejo de subrayarlo— es cuando usan el doble discurso, la doble moral, la hipocresía”, insistió.

Y es que el pasado 14 de diciembre trascendió que Felipe Calderón obtuvo permiso de residencia en España, presuntamente con el apoyo del ex mandatario español, José María Aznar.

La presunta intervención de Aznar fue señalada por El País, medio que reveló que el expresidente mexicano fue contratado como profesor en el Instituto Atlántico de Gobierno, una institución fundada por él en 2014. Fue así que Calderón cumplió con el requisito de contrar con un contrato de trabajo para obtener la residencia.

Además de Calderón, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto han logrado la nacionalización. Sin embargo, José Manuel Albores, ministro de Exteriores de España, negó irregularidades en este proceso.

“Han hecho una solicitud de visados como lo hacen miles de personas todos los años. Es un procedimiento que no es discrecional, un procedimiento administrativo y que es reglado”, afirmó Albores en el marco de la XIII Reunión de la Comisión Binacional México-España.

Por su parte el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, advirtió que México procederá legalmente en caso de detectar alguna irregularidad en la nacionalización de los ex mandatarios mexicanos. En cuanto a la “pausa” en la relación bilateral, señaló que “sería muy difícil que toda la relación económica, de personas, cotidiana que hay, dejara de existir”.

Con información de Infobae