El presidente aseveró que “costó muchísimo el que se tipificara como delito este tipo de defraudación fiscal”. “Era vergonzoso lo que sucedía, si hasta han quedado sin castigo quienes se dedicaban a promover la evasión fiscal, despachos fiscales, con facturas falsas haciendo transacciones millonarias, ofreciendo pagar tanto a la hacienda pública y tienes que pagar 100 millones pero si me das un millón yo me encargo con facturas falsa de que no paguen ¿Y eso quieren ahora que aceptemos? y lo envuelven en lenguaje leguleyo de decir ‘no a la detención o prisión preventiva’. ¿Saben qué es eso? De que se le deja todo al juez y el juez decide al final, no hay ningún proceso de investigación”, acusó.

Con información de Heraldo de México