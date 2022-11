Un campesino de Michoacán me dijo que las organizaciones criminales, la policía y el gobierno son básicamente lo mismo, ¿usted cree que él está diciendo la verdad, que lo que él nos dice es cierto? -se le cuestionó.

“No es lo mismo, no está diciendo la verdad, antes sí había un contubernio, una asociación entre las autoridades y la delincuencia, pero ya no existe eso, han cambiado mucho las cosas en México y lo que está probado técnica, científicamente es que el mejor aguacate del mundo es el que se produce en Michoacán, no sé cómo le harían en Estados Unidos y en Canadá sin el aguacate de Michoacán, porque hay otros países que quieren ganarse el mercado de Estados Unidos, pero con todo respeto la calidad del aguacate que producen no es la misma”, respondió el mandatario.