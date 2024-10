El 2024 está a algunas semanas de terminar, por lo que trabajadores y estudiantes se preguntan sobre cuántos puentes o días feriados podrán gozar para los próximos días, en adn40 te contamos las fechas precisas para que las tengas muy en cuenta. Te adelantamos que el mes de noviembre tendrá nada menos que 9 días festivos.

En México, un “puente” es aquel que resulta de la unión de un día festivo con un fin de semana, dando como resultado lo que conocemos como “fin de semana largo”. Al hacer esto, la suspensión de actividades en las aulas o en centros laborales es de mayor duración. ¡Prepara tus maletas y toma unas pequeñas vacaciones!

¿Cuántos puentes y días feriados hay en noviembre 2024?

De acuerdo con el calendario escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los días feriados en noviembre son:

Sábado 2 de noviembre por el Día de Muertos (No es oficial en la Ley Federal del Trabajo (LFT), sin embargo podrías tener libre esta fecha dependiendo de si tu empleador te otorga o no el feriado)

Lunes 18 de noviembre (feriado oficial por el aniversario de la Revolución Mexicana)

Miércoles 20 de noviembre (La SEP marca esta fecha como un “día de reflexión”. Esto no implica la suspensión de clases, se trata de una fecha para recordar hechos históricos relevantes. Algunas escuelas suelen realizar actividades como festivales, convivios o actividades conmemorativas; sin embargo depende de cada institución

Viernes 22 de noviembre (No hay clases para los menores, debido a la actividad de docentes denominada “registro de calificaciones»)

Del lunes 25 de noviembre al jueves 28 se realizará la entrega de boletas de evaluación a madres, padres o tutores

Viernes 29 de noviembre (Reunión del Consejo Técnico Escolar -CTE- que se ofrece cada fin de mes)

¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre 2024?

Las vacaciones de invierno de 2024 en México inician el jueves 19 de diciembre y terminan el viernes 3 de enero de 2025.