Añadió que, aunque le dolió, considera que ha sido la mejor decisión para ambos, y espera que todo esté mejor en un futuro.

“Es una nueva oportunidad para crecer, sobre todo cuando lo haces con amor y cuando hay niños de por medio. Aunque es difícil, es triste y hemos pasado por momentos duros, cuando sabes que es lo correcto, aunque en el momento duela, sabes en el fondo que en el futuro todo va a estar mucho mejor”, aseguró Leonardo de Lozanne.

Finalmente, declaró que para su fortuna y a pesar de la situación por la que se encuentra enfrentando, se siente tranquilo gracias a que tiene mucho trabajo.

Sandra Echeverría habla de su separación

En una entrevista, Sandra Echeverría confesó que se separó de su esposo, el cantante Leonardo Lozanne, a quien aseguró idealizó durante mucho tiempo y que ahora se dio cuenta de que se sentían frustrados por esa situación.

“De repente uno también se idealiza a la otra persona, quieres que sea de cierta forma y de repente no es, entonces ya te frustra. Hemos estado pasando por ese momento”, dijo.

Comentó que estaba durmiendo con su hijo debido al proceso de su separación que estaban enfrentando.

“Ahorita estamos en una separación y justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo, y no ha sido fácil”, puntualizó.

Finalmente, declaró que nunca quiso que sus hijos vivieran el divorcio de sus padres, por lo que se ha convertido en la situación más dolorosa de su vida.

“Yo vengo de una familia de divorcio y siempre pensé que no quería eso para mis hijos, que no quería que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí, y es difícil, no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida”, añadió.

Con información de Telediario