MÉXICO.- Actualmente, grabar o tomar videos de las situaciones que nos sorprenden o generar curiosidad es tan normal, que recibir un mensaje en el que nos preguntan “eres tú el del video”, no sería del todo raro, y lejos de sospechar, seguro preguntaríamos cuál video… pero, ¡cuidado!, si recibes un mensaje de este tipo y te mandan un link, ¡no lo abras!, pues podría tratarse de un fraude.

Autoridades capitalinas alertaron sobre esta nueva de robar información, en la que lo más peligroso es que el mensaje llega desde uno de tus contactos; sin embargo, no son ellos quienes quieren defraudarte, sino se trata de un malware albergado en su dispositivo que envía el mensaje de forma masiva.

Pero “¿eres tú el del video?” no es la única forma de acercarse a las víctimas, las autoridades también han detectado estas frases:

¿Por qué te etiquetaron en este video?

Creo que apareces en este video

¿Ya te viste en este video?

¡Oye! ¿Ese video es tuyo?

¿Cómo evitar caer en este fraude?

Las autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones para evitar caer en este fraude y ser víctima del robo de información:

No abras el enlace y elimínalo de inmediato

Cambia la contraseña de tu cuenta

Reporta a Facebook que recibiste el mensaje “¿eres tú en el video?” a través del Centro de Asistencia, y

Comprueba que tu computadora, celular o tablet no fueron dañados o infectados. Esto lo podrás hacer con un programa anti-malware.

Este fraude en Facebook no es reciente. En ocasiones anteriores ya se ha alertado a los usuarios sobre mensajes fraudulentos.

¿Qué pasa si te roban los datos?

Para este delito, conocido como pishing, los delincuentes extraen los datos de los usuarios de redes sociales y posteriormente los chantajean o cometen fraude en instituciones bancarias.

¿Eres tú el del video? 😱 Este es el mensaje de 🧑🏽‍💻un virus malicioso que ha comenzado a circular a través de tus propios contactos en #Facebook. ¡Elimínalo inmediatamente y sigue algunas medidas de seguridad! pic.twitter.com/eAs8aL7inR — DIF Ciudad de México (@DIFCDMX) July 10, 2021

