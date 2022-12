Igualmente, Layda Sansores expuso que AMLO es el centro de los idealistas que pretenden transformar la patria de una derecha desatada, y añadió que lo reconocen y le tienen mucho cariño.

“Para terminar quiero decirte Andrés Manuel cuánto te reconocemos, sentir que eres un hombre de otra dimensión política desconocida en nuestro país, y que por eso muchos no te comprenden, a mí me conmueve tu empeño por desanudar la pobreza y cómo nos has enseñado a aprender a descubrir las maravillas de la fruta, te amamos Andrés Manuel”

Por su parte, el presidente de México refrendó su apoyo y cariño a Layda Sansores, quien atraviesa una batalla con Ricardo Monreal por exhibir conversaciones de éste y la oposición a Morena.

AMLO señaló que la gobernadora de Campeche cuenta con su apoyo y respaldo, además dijo que “no está sola” y que el gobierno federal va a apoyarla a ella y a la entidad que lidera.

Mañanera de AMLO hoy lunes 5 de diciembre en vivo desde Campeche: Layda Sansores, Claudia Sheinbaum, INE, Pedro Ferriz de Con, rito, AICM, AIFA, reforma electoral, Felipe Calderón, Zacatecas y más

“La queremos mucho, la apoyamos, la respaldamos, no está sola y que siempre el gobierno federal va a apoyar al gobierno de Campeche.”

AMLO

