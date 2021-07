México.-Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, presumió lo que para él es un gran cambio y algo “increíble” en el estado: las gasolineras ya no cobran por el uso de sus baños.

“Si tú vas a una gasolinería, ya no te cobran por pasar al baño y el baño está dos que tres (sic)”, resaltó.

En conferencia de prensa desde Jalapa, la cual se llevó a cabo este lunes, García Jiménez contó que en las estaciones donde ha pasado a los sanitarios, ha sido testigo de que ya no cobran por dicho servicio, el cual -por lo regular- tiene un costo de cinco pesos.

“Yo ando de arriba para abajo en todo el estado, a la semana salgo por lo menos dos veces, e irremediablemente paso a una gasolinera y paso a veces a los baños y veo el cambio”, manifestó.

Agregó que con este cambio, “hasta uno se anima dar cooperación voluntaria y la das con gusto, porque ya no te exigen pagar el uso de los sanitarios”.

“Incluso me topé con una (gasolinera) que me dijeron: ‘No pague, es gratis’. En serio, en serio, lo digo en serio. Yo hasta iba a grabar. Parece increíble pero es cierto. Yo hasta me fui para atrás”, resaltó, lo que provocó risas entre los asistentes de la conferencia.

Lo anterior lo mencionó Cuitláhuac García Jiménez tras resaltar que muchas gasolineras ya dan litros de litro de combustible, gracias a las acciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Pemex.

Cabe mencionar que el informe del gobernador de Veracruz provocó burlas en las redes sociales; los internautas hicieron comentarios como: “Señor, yo soy veracruzana, y nunca se ha pagado para entrar al baño de las gasolinerías en Veracruz”; “Es un gran cómico involuntario este cuate”, “Excelente” logro de la 4T”.

En Veracruz ya no se cobra en las gasolineras para ir al baño, no cabe duda que llegó EL CAMBIO a este estado. ¡La 4T va! pic.twitter.com/O5rvViq3Dg — Risco (@jrisco) July 13, 2021

Con Información de Agencia