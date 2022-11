“Va a ir mucha gente del pueblo, de todas las clases sociales, están invitados y va a ser marcha, desfile, van a haber acarreados, pura gente que no va a saber a qué va, creen que no va a saber la gente a qué va.

“Va a defender sus derechos, va a defender a la 4T, va a defender su movimiento, el que han construido desde abajo, entre todos, y repito, lo electoral, no, eso ya se resolvió lo va a atender el congreso”, remarcó.

Marcha del domingo puede ser la última a la que asista, dice AMLO

Finalmente, el jefe del ejecutivo federal reiteró que está por enviar una propuesta de reforma a la ley electoral.

“Son dos cosas, una que no se gaste tanto en la organización de las elecciones, que no ganen tanto, 400 mil pesos mensuales los consejeros, es mucho, es un insulto, de que tienen que bajar los gastos es dinero del pueblo y eso la constitución lo permite. Y lo segundo es que no haya compra de votos”, agregó.

