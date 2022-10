ADVERTISEMENT

«No tengo yo más información que esta que es de dominio público y si está probado. Se hizo una investigación en Estados Unidos no sé si esté vigente porque también suele pasar que allá den carpetazo a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación y que se enteraron en el gobierno de Calderón, de eso no hay duda y que dieron el permiso.

«No sé si esté vigente, pero si en su momento se abrió un expediente, no sé si se mantenga vigente, si continúen investigando o ya le dieron carpetazo porque involucra a los dos gobiernos, no es nada más un asunto de la delincuencia», dijo.