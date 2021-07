Ante la poca promoción del Instituto Nacional Electoral de la consulta popular, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la ciudadanía a participar el próximo 1 de agosto y así decidir si debe enjuiciarse o no a los últimos 5 ex Presidentes de la época neoliberal, por casos de corrupción y otros delitos.

Tras la pregunta sobre el tema realizada por Polemón durante su conferencia matutina, el mandatario fustigó al INE por la poca promoción que se hace del ejercicio ciudadano y señaló que eso es reflejo de que algunos, en los hechos, no quieren que haya democracia en México ni que el pueblo tome decisiones.

Particularmente, la crítica del presidente López Obrador fue hacia el comentócrata Enrique Krauze y el ex presidente del IFE, José Woldenberg, quienes durante los últimos 20 años dictaban discursos en los que hablaban de democracia participativa, plebiscito y referéndum, pero al final todo era pura demagogia, pues hoy no promueven la consulta ni están llamando a participar a la ciudadanía.

«En efecto, no están difundiendo lo de la consulta, no están los consejeros del INE en los programas de radio, de televisión, ¿han estado? Ellos no están de acuerdo con estas prácticas. ¿Krauze o Woldenberg han hablado de la consulta? ¿Están llamando a participar? No, en contra, pero hay que participar todos tienen la oportunidad».

«Sí, sí, no voy a participar. Aunque parezca contradictorio, sí considero que los ciudadanos todos deben de participar, desde luego es voluntario, pero ya sea favor o en contra hay que participar, hay que ejercer a plenitud nuestros derechos», indicó el Presidente.

«Yo considero que debe de expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo de este domingo en ocho y para eso es, esa es mi opinión y no puedo hablar mal porque si no me van a sancionar, me van a cepillar los del tribunal electoral» expuso el mandatario.

con información de guruchuirer