En ese sentido, Elba Esther Gordillo mencionó que el canciller cuenta con su estima y respeto; pues durante décadas ha trabajado con él, por lo que reconoce sus logros y trayectoria, además indicó que Marcelo Ebrard también es su amigo.

Mientras que en el caso de Claudia Sheinbaum, dijo que no conoce nada de ella, pero sí conoce cómo está el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), el cual dirige, y las condiciones del Metro capitalino; el cual ha presentado diversos problemas en los últimos meses.

“Marcelo Ebrard cuenta con mi estima con mi respeto, es mi amigo, nunca se niegan a los amigos, cuando menos yo no, reconozco que es un hombre de Estado, me tocó hacer muchas cosas con él desde los 90, no hay que olvidar la trayectoria, en dónde estaba”

En cuanto a la posibilidad de apoyar a Marcelo Ebrard en caso de ser un candidato a la presidencia de México en 2024, Elba Esther Gordillo dijo que “sí”.

Según “La Mestra”, no “se deben cerrar las puertas” en temas como este, pues es momento de llegar a la concordia y efectuar diálogo.

Sin embargo, mencionó que el apoyo se tendría que platicar con otras personas, pero sí es posible que existan acuerdos para apoyar al canciller a llegar a la silla del ejecutivo federal.

“Tendríamos que discutir algunas cosas con algunas otras gentes, pero ¡claro!

No se deben cerrar las puertas. Estamos viviendo la polarización, lo vivimos aquí, tenemos que decirlo, ¿no ha llegado un momento de la concordia, de buscar el diálogo, de hacer política?”

Marcelo Ebrard uno de los aspirantes a la presidencia de México en las elecciones 2024

Marcelo Ebrard es uno de los aspirantes de Morena a la candidatura por la presidencia de México en las elecciones 2024.

Marcelo Ebrard, es de los contendientes más fuertes de Claudia Sheinbaum, quien también es señalada como la próxima sucesora de AMLO.

Conforme a lo expuesto por el tracking diario de hoy 11 de noviembre de SDPnoticias y MetricsMX, Marcelo Ebrard cuenta con el 27.4% de apoyo por los mexicanos, mientras que Claudia Sheinbaum tiene el 32.7%.

