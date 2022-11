México.-El próximo domingo 27 de noviembre se llevará a cabo la marcha convocada por el primer mandatario Andrés Manuel López Obradror (AMLO) que iniciará desde el Ángel de la Independencia y llegará hasta el Zócalo capitalino.

El anuncio llamó la atención de todos debido a que fue tomada como una respuesta desesperada en contra de la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que participaron miembros de la oposición, organizaciones civiles afínes a estos y numerosos ciudadanos.

A pesar de los videos en los que varios de sus participantes gritan consignas discriminatorias y otros en los que se ve a personas pagandoles a los asistentes, la marcha fue declarada todo un exito por la oposición y aseguraron que a ella acudieron cientos de miles de personas tan solo en la capital. Mientras que cifras oficiales indicaron de 10 a 60 mil personas congregadas en Paseo de la Reforma el pasado 13 de noviembre.

Por esto se ha argumentado que el presidente tiene miedo y por ese motivo llevará a cabo la movilización a la que se han sumado ya varios morenistas, quienes han publicado en redes sociales su apoyo y han anunciado incluso, la movilización de un numeroso contingente.

Mientras que miembros de la oposición han señalado que el partido utilizará recursos públicos y su aparato político para movilizar a sus “acarreados”. Por este motivo, el expresidente Felipe Calderón compartió una publicación en sus redes sociales con la que buscó burlarse de la manifestación próxima a realizarse.

Consistió en compartir una nota periodística en la que se habla de un extraño fenómeno en el que un grupo de ovejas camina en círculos por 10 días en una granja ovejera establecida en China, suceso del cual aún no se tiene una explicación certera.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022