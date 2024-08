Esta mañana el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pidió que en las declaraciones de Ismael ‘El Mayo’ Zambada revele los vínculos del cártel de Sinaloa con funcionarios de México y de Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, AMLO indicó no tener miedo de las revelaciones que el narcotraficante llegue a tener referentes a los supuestos vínculos que podría tener en la política mexicana. Ante esto, pidió que se transparente el proceso para conocer de primera mano toda la información.

“Si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda. Que se sepa cuánto apoyo le daban las autoridades, que informe quiénes lo protegían, todo esto va a ayudar mucho; y también los acuerdos con las agencias de Estados Unidos, como éste (de la presunta captura). Transparentar todo, eso ayuda muchísimo”, comentó Andrés Manuel López Obrador.

En este marco, aseguró aún esperar la información sobre la captura de Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, el jueves 25 de julio.

“No, todavía no tenemos toda la información, y esperamos que la vamos a tener. Pienso que antes del juicio, sobre todo de lo relacionado con la detención y el traslado (de ambos narcotraficantes)”, afirmó el presidente mexicano.

Combatir el origen del narcotráfico

A pesar de haber sido una importante captura por parte de las autoridades de Estados Unidos, López Obrador aseguró que no es una garantía que se erradique el tráfico de estupefacientes a territorio estadunidense. Por ello, volvió a enfatizar su programa de lucha, donde busca atender las causas y combatir el consumo.

“Se detiene al señor Zambada, pero si nos se atiende ese consumo y si no, nosotros damos opciones a los jóvenes para que no sean enganchados, no sean utilizados en las bandas de narcotraficantes, no vamos a enfrentar el problema, hay que atender las causas”, enfatizó el jefe del ejecutivo.

