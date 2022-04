México.-Por segundo año consecutivo, México obtuvo el reconocimiento al “Mejor Billete del Año” por el nuevo billete de 50 pesos emitido por el Banco de México (Banxico).

A través de un comunicado, la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios dio a conocer que sus miembros votantes seleccionaron de nueva cuenta al Banco de México para otorgarle el premio al “Billete bancario del año” para 2021.

Cabe destacar que con más de cien billetes nuevos lanzados en el mundo durante 2021, solamente 20 fueron considerados por su diseño para ser parte de los nominados.

La Sociedad Internacional de Billetes Bancarios anuncia que sus miembros votantes han seleccionado nuevamente al Banco de México para recibir su prestigioso ‘Premio al Billete de Bancario del Año’ para 2021. Con más de 100 billetes nuevos lanzados en todo el mundo durante 2021, solo 20 fueron considerados”, se señaló en el escrito.

El billete mexicano superó al de 200 dobras, de Santo Tomé y Príncipe, donde aparece el líder de los esclavos, Rei Amador, mariposas, Sunbird y una flor.

El Banco de México fue el impresor del billete con el diseño galardonado, el cual forma parte de la Serie G que se presentó por primera vez en 2018.

El billete de formato vertical está impreso en polímero y representa el periodo histórico del México Antiguo. Muestra a Tenochtitlán, la capital de la cultura azteca.

La imagen del reverso expone un ajolote que se encuentra en el ecosistema de lagos y vías fluviales de México. “El diseño continúa resaltando las características históricas y culturales mexicanas con nuevos motivos gráficos”, se agregó.

“Se representa el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México, patrimonio cultural de la humanidad”, dice la descripción oficial del Banxico.

La viñeta o motivo principal de la composición consiste en un fragmento del dorso del monolito denominado “Teocalli de la Guerra Sagrada”, que muestra a un águila posada sobre un nopal con el Atl tlachinolli en el pico, que “actualmente se exhibe en el Museo Nacional de Antropología y fue esculpido por la civilización mexica, bajo las órdenes de Moctezuma II”.

Al fondo se puede observar una representación de Tenochtitlán, basada en una parte del mural de Diego Rivera, que se ubica en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, cuyo nombre está identificado con la cédula “La Gran Tenochtitlán (Vista desde el Mercado de Tlatelolco)”.

El color predominante es el morado, fue producido por el nuevo complejo de impresión del Banco de México ubicado en Jalisco, que inició sus operaciones justo antes de la pandemia del coronavirus. Además, el billete ha mejorado “las características de seguridad que coordinan la transición a un sustrato de polímero”.

El billete comenzó a circular el 28 de octubre de 2021.

Hubo un empate en el tercer lugar entre el billete de 10 mil colones de Costa Rica, que contiene la abolición del líder del ejército selva tropical y flora; con el billete de 50 libras del Banco de Inglaterra, el cual cuenta con la imagen de la Reina Isabel II junto a Alan Turing y su computadora descifradora de códigos de guerra).

The International Bank Note Society (IBNS) announces that its voting membership has again selected the Banco de Mexico to receive its annual prestigious “Bank Note of the Year Award” for 2021.

For the full press release see https://t.co/ZtiRXnAvHy pic.twitter.com/qxzNDUczF2

— The IBNS (@theibns) April 2, 2022