Aseveró que su dicho se deriva de la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, acusado de abuso sexual, y de Raúl Morón, en Michoacán, por no entregar reportes de gastos en precampaña, a lo que el Presidente aseguró que no tenían elementos para probarlo.

«Nada más para que no digan que hablo sin pruebas, no me voy a ir a lo que nos hicieron en 2006, en 2012. Le quitaron la candidatura a Félix Salgado, en Guerrero, le quitaron la candidatura al maestro Raúl Morón, en Michoacán, por consigna, sin elementos, les voy a recordar que el INE les quita las candidaturas», refirió.