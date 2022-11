México.-Los padres de Debanhi Escobar buscarán proceder legalmente en contra de Sergio Verduzco, mejor conocido como “Platanito”. Esto luego de que el comediante fuera captado en video realizando una serie de bromas respecto al feminicidio de la joven de 18 años.

“Estamos molestos contigo por revictimizar a Debanhi, por hacer chistes que no vienen al caso. Tenemos el video, vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder, y le solicitó y le pido a la gente que no siga este tipo de situaciones”, atajó el padre de la joven.

Y es que mediante un video emitido la noche del 13 de noviembre, Mario Escobar y Dolores Bazaldua expresaron su molestia respecto a los dichos del comediante.

“Estoy segura que él hace su show y lucra con el dolor de las personas que hemos pasado por esta situación, yo creo que no es correcto, no se ha puesto en los zapatos de los padres. Si estuviera en nuestro lugar, yo creo que le molestaría igual, debe tener respeto, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida”, comentó la madre de Debanhi.

En este sentido Dolores Bazaldua condenó la serie de comentarios del comediante respecto al feminicidio. Y es que receintemente se viralizó un video en el que Sergio Verduzco incluye en su rutina la muerte de la joven:

“Imagínate ahorita, un, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mam*s”, dijo, mitras algunas personas se reían.

“Güey, ¿De dónde era Debanhi?”, continuó preguntando en su acto de comedia. “De Monterrey”, le responden las personas del público. “¿Cómo murió?”, preguntó nuevamente el sujeto vestido de payaso con peluca color magenta.

Con la respuesta de los asistentes continúo: » [Murió] ahogada, en Monterrey donde no hay agua no manches”, finalizó su chiste, mientras su compañero del escenario se río y se escucharon otras risas entre el público.