México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que a más tardar el fin de semana se normalice suministro de luz en México tras el corte de suministro eléctrico programado por el Centro Nacional de Control de Energía en 12 estados del país y los mega apagones ocurridos en el norte.

«Esperemos que lo más pronto posible se restablezca el servicio, se está trabajando en eso. Que no salgan de operación nuevas plantas de gas en el norte ni de la Comisión Federal de Electricidad ni de las particulares que mantengan el abasto de gas», dijo en conferencia de prensa matutina.

​López Obrador mencionó que ante la falta de gas licuado para el funcionamiento de la maquinaria para generar energía ya se han comprado tres barcos con este producto y «se están echando a andar las plantas para ir resolviendo el problema».

«No hay también para aclararlo ninguna represalia de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos, no. Es que es grave la situación que tienen en Texas y no tienen gas y el gas que hay aumentó mucho el precio del gas natural», puntualizó.

El 15 de febrero la Comisión Federal de Electricidad informó que el apagón en el norte del país no se debió a problemas de la compañía, sino a un problema meteorológico y de crecimiento en la demanda eléctrica en Estados Unidos por un vórtice polar.

