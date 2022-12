¿Cuál era la relación que Landeros y Marcum tenían?

La pareja se había vuelto cercana porque él le enseñaba a hablar español y asistían juntos a clases de yoga. Pero hasta la fecha las autoridades no han comunicado el tipo de relación que tenían entre sí y por qué el hombre era el beneficiario de su seguro de vida. Sin embargo, en una entrevista que le hizo el medio español El País, mientras estaba encerrado, Landeros negó su participación en el asesinato de Sue Marcum. Se dijo inocente… «no de todo» pero sí del homicidio o de «lo que las autoridades» le acusan.

«Soy inocente… no de todo, obviamente, pero de lo que se me acusa. Una vez que desaparecí del radar, me olvidé por completo de la investigación. Todavía tengo dificultad para responder al nombre de Jorge, ya casi no tengo nada de él dentro de mí».

Sin hijos, sin familia y ¿sin registro de población?

Luego de su abrupta desaparición, sus amigos y estudiantes de yoga se preocuparon y accionaron. Acudieron con las autoridades mexicanas para denunciar que prácticamente se había esfumado sin dejar rastro alguno, dijeron que la última vez que fue visto paseaba sus dos perritas de raza pomerania, sin embargo, nunca regresó a casa. Lo que no se esperaban es que la misma policía les dijese que no lo reportarían como «perdido» dado que él tenía una orden de arresto impuesta por la Organización Internacional de Policía Criminal o Policía Internacional, mejor conocida como Interpol.

De lo poco que han podido revelar las autoridades, dado que el caso a penas está siendo llevado para dictaminar la sentencia, es que Landeros tiene doble nacionalidad, la estadounidense y la mexicana, por lo que está esperando a ser extraditado a los Estados Unidos para poder llevar a cabo su proceso legal y saber qué fue lo que realmente pasó con la muerte de Sue Marcum. León Ferrara no tiene ningún registro de población, no tiene familia ni hijos y tuvieron que pasar tres días para que a sus alumnos se les dijese la verdad sobre su paradero.

Una de sus estudiantes, María, declaró ante el medio de comunicación español «cuando presenté el informe, la policía dijo ‘tu amigo no está desaparecido, está bajo custodia y tiene un archivo de Interpol… No podemos decirte más’. Siento que estoy de duelo, conozco a León, pero no sé quién es Jorge. Si alguna vez tengo la oportunidad de sentarme con él, tendré que hacerle muchas preguntas».

Por otra parte, en el condado de Montgomery, en la oficina a cargo de su caso, ha elogiado a la comunidad internacional por ayudarlos a llevar a cabo la justicia. El jefe de policía, Marcus Jones dijo: «estamos felices de que hayan podido secuestrarlo después de todos los años. Este es un resultado fabuloso para poner a este tipo bajo custodia».

