En el transcurso de la conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López dijo que pensó en Chumel Torres y reflexionó que sólo se dedica a hacer su trabajo, y le pidió que entienda que siempre ha padecido de ataques que no solamente afectan a sus proyecto de nación, sino que también atentan al desarrollo del país.

“Me quedé pensando en Chumel, él está en su trabajo y ofrecerle disculpas creo él entienden que hemos padecido por muchos años de campañas sucias y que no solo van dirigidas a afectarnos a nosotros, sino que también afectan el desarrollo de los pueblos, de los países”, dijo AMLO.

Chumel responde a AMLO

Chumel Torres no dejó pasar la oportunidad de citar la disculpa del presidente López Obrador y respondió en su cuenta de Twitter al mensaje del mandatario federal.

«Es lo que le digo, perdonarse», escribió Chumel Torres

Andrés Manuel López recordó parte de la guerra sucia que afirma ha sido en su contra por parte de la oposición, puso como ejemplo el origen de la frase: “López Obrador es un peligro para México” realizada por el publicista estadounidense Dick Morris.

“Eso de la guerra sucia, que se padece en todos lados, imaginense lo que nos hicieron cuando trajeron a (Dick) Morris, ahi debe de andar todavía, un estadounidense publicista que fue el que acuñó la frase ‘López Obrador es un peligro para México’, no se me va a olvidar que Monsiváis me dijo ‘ahí vienen, y va a ser así’.

‘Yo dije ¡no!’, quién va a creer eso, eso es muy burdo, no, sí tuvo sus efectos, porque la frase puede ser burda, superficial, pero como tenían todos los medios acaparados, la repitieron y la repitieron al estilo Goebbels y caló. Claro no les alcanzó con eso, aun con la guerra sucia ganamos y por eso tuvieron que hacer el fraude, pero sí les ayudó”, sostuvo el presidente.

