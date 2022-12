EE.UU.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó la forma en que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a su país y a todo el continente americano el pasado miércoles, cuando recibió al también presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, con un «¡Bienvenido a América!», que publicó en su cuenta de Twitter. «América es un continente, no sólo Estados Unidos», protestó.

«Ayer mismo llega el presidente de Ucrania y mi presidente, que lo estimo, de Estados Unidos, y que además me dice constantemente que tenemos una buena relación con un pie de igualdad, pone en su Twitter y le dice al presidente de Ucrania: ¡Bienvenido a América! ¿Qué pasó, presidente Biden? Con todo respeto, America somos todos», expresó López Obrador en conferencia de prensa matutina este jueves en Chetumal, Quintana Roo.

AMLO aclaró que el cuestionamiento no es por el recibimiento al presidente ucraniano, sino por la forma de confundir, como si fueran sinónimos, el país norteamericano con todo el continente americano. «Yo no digo que no se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito. ¿Cómo ‘bienvenido a América’? Vamos a empezar ya por cambiar eso, es ‘bienvenido a Estados Unidos'», puntualizó.

«Hay una política injerencista en EEUU desde hace dos años»: AMLO

Es necesario avanzar en cambiar esa posición, insistió, y recordó la canción del compositor mexicano Juan Gabriel: «Es más fuerte la costumbre que el amor; esa política lleva dos siglos, la política de injerencia, la política o la doctrina Monroe de ‘América para los americanos'». Criticó que cuando se habla de «América» en Europa u otras partes del mundo creen que se refiere a Estados Unidos. «América es Perú, es Guatemala, es Belice, es México», subrayó.

Precisamente sobre el tema del injerencismo AMLO adelantó que hablará con su homólogo Biden durante la próxima reunión bilateral del 9 de enero de 2023. Ante los medios de comunicación el mexicano informó que discutirá con el estadounidense los temas de la producción para el autoconsumo en América, el plan de apoyo a los pobres de América Latina y el Caribe y el fin del injerencismo y renovación de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

AMLO propone que se reforme la OEA

Respecto a esta organización, el presidente había externado el miércoles pasado su opinión de que debería reformarse pues «no apoya la democracia». Criticó que el destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió a la OEA en busca de acuerdos pero no obtuvo ningún resultado. Castillo había sido detenido el pasado 7 de diciembre luego de que el Congreso peruano lo destituyera por «incapacidad moral permanente» y lo sustituyera por la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.

«Debería de reformarse la OEA, porque ¿en qué ayuda? Al contrario, en vez de buscar la solución a los problemas de los países de América Latina, siempre se sitúa en la corriente antidemocrática, aunque en el discurso hablen de libertad de democracia. No. Yo recuerdo que el presidente Pedro Castillo, en un propósito de buscar acuerdos, fue a la OEA, incluso hasta dieron a conocer un dictamen; pero todo, pura demagogia de parte de la OEA. Entonces, sí debería de hacerse algo respetando la autonomía, la independencia de los pueblos», dijo López Obrador.

