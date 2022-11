“No pretendemos ser Shakira, no se confundan. No pretendemos ser Dua Lipa. tenemos bien claro el lugar que tiene Kabah en nuestro país y ese es el que defendimos”, declaró Federica Quijano.

“Quiero aquí hacer algún énfasis en ‘apoyaron a Kabah’ porque conocen a Kabah, porque si bien Kabah es uno de los grupos pop, fue el primer grupo pop pionero en sacar una canción en donde en esa época, inclusive estaba vetada del radio porque venía una frase que decía ‘diferencia social, preferencia sexual, es humano en todo momento, miedo para aceptar que al final todos somos igual por dentro’”, expresó la legisladora por Yucatán sobre la canción “Una Ilusión”.

La también productora destacó que Kabah fue pionera en el vestuario, “rompiendo con estigmas y tabús”, porque “estábamos defendiendo un proyecto y estábamos defendiendo quiénes éramos”.

Recordó que cuando se le invitó a Kabah a cantar ante el Papa Juan Pablo II, se negaron a despintarse el cabello y lamentó que las mujeres de Qatar sean agredidas.

Como diputada del Verde, Federica Quijano declaró que trabaja contra los feminicidios: “Si tú me estás reclamando eso, no me digas vendida, no me digas cínica, no me digas groserías en las redes, empieza por respetar tú también”.

La intérprete de “Vive” admitió que para ella fue difícil no presentarse en el mundial de Qatar porque es amante del futbol y amante de los mundiales: “Y siempre quise y soñé poder estar en uno, pero no bajo estas condiciones, ya habrá tiempo para estar en algún otro y primero va mis principios, mi educación, mi congruencia y mi amor infinito”.

