El juez de control Oscar Luis Lozada Hernández giró una orden de aprehensión contra el senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez, quien confirmó esta situación a través de un comunicado de prensa la noche de este viernes 12 de julio.

Fue la madrugada de este viernes 12 de julio, cuando la autoridad judicial emitió una ficha roja ante la acusación de la Fiscalía General del Estado que busca imputar al panista por la comisión de los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

Giran orden de aprehensión y piden ficha roja para Miguel Ángel Yunes Márquez

Poder Judicial pide ayuda a Embajada de Estados Unidos para localizar a “Chiqui Yunes”

Se dio a conocer que la petición de la Fiscalía de Veracruz fue respaldada por más de 40 datos de prueba sobre las irregularidades cometidas por el exalcalde de Boca del Río, por lo que el panista podría ser detenido por la Interpol.

El senador electo, abanderado del Partido Acción Nacional, habría proporcionado información falsa sobre su estado de salud y su ubicación, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos presuntamente para atenderse un padecimiento de espalda.

Sin embargo, dictámenes periciales demuestran que Yunes Márquez solo presenta síntomas de asma, lo que contradice sus afirmaciones sobre presuntos problemas de salud graves. Además, se señala que las fechas de ingreso a Estados Unidos proporcionadas por el también exdiputado local no coinciden con los registros de la Embajada de México.

Responde Yunes Márquez ante acusaciones

La noche de este viernes, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, confirmó que el jueves por la tarde el juez suspendió la audiencia a sus espaldas, cuando tuvo que ir a que le administraran un analgésico después de más de seis horas de audiencia, a través de una videoconferencia.

“Lo hizo para poder dictarme orden de aprehensión y así poder acudir de rodillas ante sus jefes y decirles: deber cumplido, ya lo hice, ahora quiero ser magistrado. ¡Qué poca vergüenza! No sé cómo podrán ver a los ojos a sus hijos y a su familia”, expresó.

El senador electo aseguró que se seguirá defendiendo, con valor y dignidad, pues, a su juicio, eso es lo que merecen los veracruzanos: servidores públicos dignos y comprometidos con la verdad y la justicia.

“Se les borrará su risa burlona y sus expresiones sarcásticas, no tengan duda. Gracias de nuevo a decenas de miles de veracruzanos que me han expresado su solidaridad, no les voy a fallar”, añadió.

A Yunes Márquez se le acusa de falsificar documentos para acreditar su residencia en el puerto de Veracruz y así encabezar la candidatura a la alcaldía en el proceso electoral local pasado. Su solicitud fue desechada y en su lugar se designó a su esposa Patricia Lobeira Rodríguez, actual alcaldesa de Veracruz. En caso de que sea detenido Yunes Márquez, deberá rendir protesta su padre, el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.