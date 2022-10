Giselle Aceves indicó que con la revelación de nuevos videos, se demostró que a Yigal no lo perseguían, y aunque su defensa pidió un tercer peritaje para demostrar que era perseguido y la camioneta tenía impactos de bala, no fue presentado durante la audiencia de este 26 de octubre.

“Hay dos peritajes claros, no hay balas, no hay ningún impacto en la camioneta y yo creo que es como lo dijo la jueza, ellos están haciendo largo todo, nosotros ya desde un inicio, nuestros hijos están muertos por culpa de Yigal, él los mató y no hay por qué estar dando tiempo a una sentencia final”, explicó Aceves.

arrow-circle-right