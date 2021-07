México.-La colectiva feminista “Resistencia Radical Zacatecas” (RRZ) recibió una denuncia que posteriormente hizo pública sobre la presencia de cámaras ocultas en los baños de mujeres del bar Shannon’s, ubicado en la avenida Universidad de Zacatecas.

“Compañeras, tengan mucho cuidado de los lugares que visitan, no vayan a este establecimiento, ayúdenos a difundir la información, no hay lugar en el que podamos estar seguras”, pidió la colectiva a través de sus redes sociales.

La denuncia fue acompañada con fotografías, donde se observa la cámara oculta en una grieta del techo del baño, además del testimonio de la joven que la descubrió. Presuntamente, el establecimiento habría escondido la cámara para espiar a las mujeres cuando realizan sus necesidades fisiológicas.

De acuerdo con la denunciante, el pasado fin de semana asistió al bar, donde detectó un orificio en el baño de mujeres y cuando se acercó a ver detalladamente la abertura, se percató de que era una cámara de grabación oculta, así que para guardar la evidencia, ella y su amiga decidieron tomar fotografías.

“Ayer por la noche fui al bar Shannon’s a tomar una cerveza. Al entrar veo una abertura en el techo muy extraña. Me levanto con cuidado, uso el flash de mi celular y veo una cámara. Salgo y le digo a mi amiga, ella entra y la fotografía”, relató la denunciante a la colectiva.

“Luego de pensar por la noche qué hacer, hoy mi amiga fue al bar para llamar a la policía, pero primero entró a verificar que la cámara seguía ahí, obviamente ya la habían quitado”, añadió la mujer.

Por si fuera poco, el colectiva dio a conocer que una vez que difundió el caso, comenzó a recibir más denuncias de mujeres que relataron que en ese mismo bar habían recibido bebidas adulteradas o con alguna sustancia que les provocó mareos.

“Hace tiempo yo fui a Shannon’s a tomar un león rojo con mi hermana y una amiga, yo no llevaba ni la mitad de esa madre cuando ya me sentía mareada y borracha, me di cuenta que estaba burbujeando mi bebida y le dije a mi hermana y ella lo confirmó, revisamos la bebida por debajo y efectivamente tenía algo blanco como si fueran pastillas!”, reportó una usuaria en Instagram.

“Mi hermana y mi amiga lo confirman, pagué y me fui, la verdad nunca hice por denunciar pero es completamente cierto, desde entonces no me paro en ese lugar!”, agregó.

Luego de difundirse esta denuncia, Shannon´s se pronunció al respecto, asegurando que no tenía idea de que hubiera una cámara escondida en el baño; sin embargo, desde el 2017 hay denuncias públicas de que el bar incurre en malas prácticas.

“Ya hemos reparado el techo y estamos revisando exhaustivamente las instalaciones de todas nuestras sucursales”, reconoció la empresa, al lamentar no haberse percatado antes de la videocámara.

“Nosotros no tenemos intención de escondernos, al contrario, queremos –igual que ustedes- que esto se resuelva y se haga justicia”, expresó el gerente general de la empresa, Alejandro Legaspi, al señalar que están dispuestos al diálogo con las mujeres denunciantes.

Cabe mencionar que su cuenta de Instagram ya fue suspendida por las múltiples denuncias.

“Fallamos y sabemos que una disculpa no es suficiente: por eso estamos dispuestos a pagar el daño actuando por los caminos legales para encontrar a el o los responsables y que paguen las consecuencias”, admitió el establecimiento.

