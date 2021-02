México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de que Estados Unidos haya cerrado las llaves para proveer gas a México «porque no nos ven con buenos ojos», y aclaró que se trata de cambios climáticos que han afectado la producción y distribución de éste.

El mandatario apuntó que hay una «crisis por las tormentas de nieve» en el norte, por lo que las plantas de distribución de energía eléctrica que se operan con gas han suspendido el suministro y han declarado «emergencia» en Texas.

«Se han comprado tres barcos de gas licuados, se están echando a andar las plantas para ir resolviendo el problema, se debe fundamentalmente a las heladas, a la situación de mal tiempo en el norte, principalmente en Texas. No hay, para aclararlo, ninguna represalia de que no nos entregan gas, porque no nos ven con buenos ojos, no», dijo.

En cuanto a la situación nacional, indicó que se activaron plantas de combustóleo y de carbón para coadyuvar al suministro de electricidad.

Asimismo, se está llevando a cabo una planeación para evitar que la población se quede sin energía eléctrica de manera permanente, por ello, se establecieron apagones periódicos de 30 minutos.

Resaltó que el reto recae en suministrar electricidad durante las horas de mayor uso, de 18:00 a 22:00 horas, según el Presidente.

«Esperemos que lo más pronto posible se restablezca el servicio, se está trabajando en eso. Estamos en eso, para el jueves, viernes, el fin de semana, va a depender del estado del tiempo, de que podamos echar a andar más plantas», sostuvo.

El jefe del Ejecutivo destacó la labor de los técnicos y demás trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad , quienes se encuentran trabajando para reestablecer el servicio. Del mismo modo, comentó la importancia de que ninguna planta deje de operar, desde las nuevas en el norte, de la Comisión Federal o del resto de las particulares.

«Ya se estaba previendo esta situación, por eso se decidió desde hace una semana entregar combustóleo de Pemex a la CFE y entregarlo a precio bajo. Se planteó poner en operación todas las plantas de la carbonífera que estaban paradas, tuvimos problemas porque se congelaron, hubo que esperar, pero ya se está generando energía».

Con Información de Agencia