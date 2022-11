México.- El Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, anticipó que la definición del aumento al salario mínimo podría quedar hecho el 1 de diciembre, y que por el momento se trabaja para que este sea por unanimidad de los tres sectores: el obrero, de patrones, y de gobierno federal.

«A lo mejor, quieren hacerlo el día 1 de diciembre en la mañana, es lo que me ha llegado de información, pero todavía falta», señaló.

En la “mañanera” de este martes desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo aseguró que se tiene una propuesta del 15 por ciento de incremento de parte de la Coparmex, pero que la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), había propuesto que el incremento fuera mayor, aunque no especificó el porcentaje.

Asimismo, el Presidente subrayó que debe ser unánime, como se ha dado en tres de cuatro veces en los últimos cuatro años.

«No debe de utilizarse la inflación como pretexto para no aumentar el salario»

«Si bien es cierto que tiene que ser cuidadoso por la situación de inflación, también no debe de utilizarse la inflación como pretexto para no aumentar el salario porque es una gran mentira”, agregó en la referida rueda de prensa.

Para ejemplo de ello fue que durante 2018 y 2019, antes de la pandemia, los incrementos a 88.36 y 102.68, respectivamente, no dispararon la inflación.

Comparó que esa idea es la que difundía la iniciativa privada para reprochar por qué se caía la recaudación.

«Vaya desfachatez de que no pagan impuestos los de arriba, o hay devolución de impuestos de 10 a 15 mil millones el año, y echan a andar campañas de que si no hay recaudación es porque no pagan los de la economía informal. Es el doble discurso, la hipocresía, igual con lo del salario», apuntó.

