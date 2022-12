México.-El aguinaldo es un derecho laboral que tienen todos los mexicanos. De acuerdo con el el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo: “Es obligación del patrón pagar el aguinaldo a los trabajadores cada año antes del día veinte de diciembre”, pero, ¿Qué sucede cuando los jefes intentan pagar esto ‘de otra manera’?

En las últimas horas comenzó a viralizarse un par de imágenes que muestran la conversación que tuvo un empleado con la encargada de Recursos Humanos: “Buenas tardes, te avisamos que ya llegó tu aguinaldo. Te sugiero que pases por él antes de que se enfríe, fue el mensaje que mandó ‘Irma’ al trabajador.

ADVERTISEMENT

Al leer las palabras, la persona se cuestionó cómo el dinero se podría enfriar. La mujer le explicó que no se trataba de algo monetario, sino de una pizza. Sí, el joven recibiría una pizza como regalo navideño. Sin poder creerlo, el hombre respondió “Ah ok, no entendí que aparte de mi aguinaldo nos compraron pizzas”, a lo que la jefa replicó “Creo que no me estás entendiendo, la pizza es tu aguinaldo”.

Muy inconforme, el afectado le recordó a la señora que lo que estaba realizando era algo ilegal e iba en contra de la Ley Federal del Trabajo: “Lo siento, pero eso aquí no aplica. Tú sabes que la empresa apenas se está recuperando de la pandemia. Deberías de estar agradecido de que se te va a dar una remuneración, aunque sea en forma de pizza”, fue la forma en que finalizó la conversación.

Hasta el momento, el posteo cuenta con más de mil retweets donde se pueden leer mensaje como “Una persona de RH escribiendo ‘aki’, la seriedad ante todo”, “Parece chiste pero es anécdota”, “Jajaja qué en esa empresa pagan con comida? ya de plano su foto de perfil es una pizza”, o “Lo que no saben es que trabaja en Domino’s Pizza. Ahí igual la quincena la pagan con pizzas”.

No hay aguinaldo, pero te damos una pizza 🍕 pic.twitter.com/LegofLmZvt — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) December 17, 2022

Con Información de Comunicado