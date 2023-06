México.-Luego de la crisis sanitaria, las empresas han anunciado sus próximos movimientos. Por ejemplo, que Alsea pondrá a la venta la cadena El Portón y Corazón de Barro. Ahora, la empresa dueña de Cuidado con el Perro compra C&A México, de acuerdo con un comunicado de prensa.

C&A es una marca originaria de Países Bajos, que llegó a México en 1999. Actualmente cuenta con 76 tiendas en 60 ciudades del país, así como plataforma de e-commerce. Por su parte, Cuidado con el Perro tiene 200 sucursales, sin embargo, la empresa no solo maneja esta marca. También forman parte de Grupo Alfar las tiendas de Optima y Garcia.

El comunicado oficial vino por parte de C&A, en el cual comparte la “adquisición propuesta de C&A México y sus subsidiarias por parte de Grupo Alfar”.

También, explica que la compra permanece sujeta a las condiciones habituales de cierre. Incluida la aprobación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica de México.

“C&A México es un negocio exitoso con 78 tiendas, una creciente presencia digital y un sólido equipo directivo. Sin embargo, creemos que un nuevo propietario está en mejor posición para alcanzar el máximo potencial de la marca durante su siguiente fase de crecimiento”, dijo Boudewijn Beerkens, CEO de COFRA Holding AG.

COFRA es un grupo privado activo en varios sectores, los cuales incluyen a la ropa con C&A, gestión de activos con Anthos Fund & Asset Management, capital privado, inversiones inmobiliarias, energía renovable y hasta alimentos sustentables.

El grupo COFRA Holding tiene sede en Zug, Suiza, además emplea a más de 60,000 mil personas en sus operaciones comerciales principalmente en Europa, América y Asia. Por otro lado, los propietarios, la familia Brenninkmeijer, durante seis generaciones se esfuerzan por ser una “fuerza para el bien”, desde la fundación de C&A en 1841.

“Grupo Alfar es una empresa familiar con profundas raíces en la fabricación textil en México y una trayectoria comprobada en el crecimiento de marcas de moda exitosas en el país. Estoy seguro de que, bajo la propiedad de Grupo Alfar, C&A México puede acelerar sus ambiciones de crecimiento en los próximos años”, comenta Beerkens.

La empresa dueña de Cuidado con el Perro compra C&A México

La marca C&A será licenciada a Grupo Alfar como parte del acuerdo. No obstante, los detalles financieros de la transacción no serán revelados. Es decir, no se sabe (ni se sabrá) cuánto se pagó en la compra-venta de la firma textil. Además, esta operación no afectará a C&A a nivel global, solo se verá reflejada en México.

“C&A México está emocionada de unirse a Grupo Alfar, que es ampliamente conocido en México a través de marcas minoristas populares como Cuidado con el Perro, Optima y Garcia. La pasión de Grupo Alfar por la moda minorista, su sólida red de fabricación y su compromiso con la satisfacción del cliente ayudarán a hacer crecer la marca de C&A México mientras buscamos acelerar nuestros planes de crecimiento omnicanal en un entorno en constante cambio”, expresó Kelly Kroger, CEO de C&A México.

Por último, algunos medios, han compartido que la negociación empezó antes de la pandemia. Sin embargo, estas se pausaron por la crisis sanitaria, hasta que se concretaron en 2023. Además, Grupo Alfar no era el único interesado en la marca holandesa. Asimismo, otra que sonó muy fuerte fue Grupo Axo, quienes llevan las marcas de Coach, Victoria’s Secret, Guess y Tommy Hilfiger, pero desistió en 2021.