México.-Recientemente, varios rumores apuntaban a que el exfutbolista y ahora gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, renunciaría a su cargo para incorporarse al gabinete de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De esta manera, y una vez en el equipo de AMLO, el exdelantero de las Águilas del América sería uno de los candidatos fuertes para la presidencia en las próximas elecciones de 2024.

Sin embargo, el gobernador respondió a los rumores y los rechazó pues explicó que tampoco se sumará a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), como se había dicho.

Blanco Bravo indicó que todavía le quedan tres años al frente del estado de Morelos y reiteró su compromiso con la población del estado, ya que hay varios candidatos que también aspiran a la presidencia de México.

“Te voy a decir como decía en el fútbol, no sé quién chingados está diciendo eso. Hay muchos que se quieren apuntar y apostarle, algunos gobernadores se están postulando. Todavía me quedan tres años, todavía no me voy a ir”, afirmó.

“Nada más te voy a decir una cosa, me costó mucho llegar aquí como gobernador, recorrer todos los municipios y conocer sus necesidades y para que otro llegue y andan hablando y mencionar que otro llegue con su gabinete y que yo ya me voy a ir, es totalmente mentira”, añadió.

Las declaraciones del gobernador se producen después que anunció una recompensa de 500 mil pesos a quien aporte información que permita la captura de Francisco Javier Rodríguez Hernández, alias el “Frank”, “Colombiano”, “XL”, “Señorón”, acusado de homicidio y de ordenar varias masacres en Cuernavaca.

Esta es la primera ocasión que un gobernador de Morelos, revela nombre y rostro del criminal más peligroso: “Celebro la puesta en marcha de estos actos de investigación, inéditos en nuestro Estado que fortalecen nuestra estrategia de seguridad, nunca antes la autoridad se había atrevido a exhibir a los presuntos generadores de violencia con nombre y apellido”.

El acuerdo para acelerar la captura del “El Señorón”, se realizó en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, quienes acordaron una recompensa de hasta 500 mil pesos.

