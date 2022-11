Pero entonces vino el dardo: “¡No los vas a cargar, cabrón!, me encantaría estar ahí, te lo juro, para darles una pinche chinga, pero pues no puedo, ya me retiré”

E insistió y tocó el tema Robert Lewandowski, figura de la Selección de Polonia.

“Pero no los vas a cargar, qué, Lewandowski qué, sí, es un pinche jugadorazo chingón, nosotros también tenemos buenos jugadores, el problema es que cuando lleguen allá a Qatar que se pongan las pilas y que corran y luchen los 90 minutos”. añadió el ex goleador del Club América y el Tricolor.

Además, aseguró que a la albiceleste se le puede sacar un buen resultado: “Y a Argentina, están muy fuertes los cabrones pero hemos estado a punto de ganarles”.

Cuauhtémoc Blanco hace menos a Chicharito Hernández y apunta que Carlos Vela sí marca diferencia

Ante los cuestionamientos sobre la ausencia de Carlos Vela y Chicharito Hernández, Cuauhtémoc Blanco tampoco tuvo problemas en dar su postura al respecto.

“Yo sí llevaría a Carlos Vela, ese cabrón sí puede hacer la diferencia. El Chícharo no, pero esta cabrón si lo puede hacer. El Chícharo lo metes de centro delantero y por ahí te hace una y la mete, pero este cabrón cambia mucho el esquema y tiene gran talento, que puede cambiar un partido”, añadió el político.

