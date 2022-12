*1 año laborado – 12 días de vacaciones

*2 años – 14 días

*3 años – 16 días

*4 años – 18 días

*5 años – 20 días

La tabla seguirá por períodos de cinco en cinco, es decir, cada cinco años aumentará dos días más a sus vacaciones hasta topar en 32 días.

Luego de que diera a conocer que “ya es un hecho”, el mandatario mexicano reafirmó la importancia del período vacacional para los empleados, pues es lo mejor tanto para el organismo como la empresa.

“Hay que descansar, o sea, trabajar y descansar. Y ya saben ¿cuál es la recomendación de San Benito? Ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar”, subrayó durante el anuncio.

Además, dio a conocer que incluso él labora más de 12 horas y descansa al menos ocho horas para reponerse de todo.

“En mi caso, como ya no tengo mucho que pensar porque ya sé de qué se trata, ya tengo bien definido el proyecto, pues son ocho y ocho, son 16 de trabajo y ocho de descanso, que a veces son ocho y que son muy buenas, porque el sueño es lo más reparador que hay, esto me lo dicen los médicos; pero cuando no se puede, pues ni modo. Nada más que sí es bueno el sueño”.

Según el documento, el proyecto tiene el objetivo de blindar el derecho humano a las vacaciones, sin poner en riesgo la operatividad de las empresas o centros de trabajo.

Por su parte, el senador Napoleón Gómez Urrutia reconoció el esfuerzo y trabajo que realizaron las y los senadores Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano; Sasil de León Villard, del PES; Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del PT; Bertha Alicia Caraveo Camarena y Ricardo Velázquez Meza, de Morena.

“Sin duda, las y los mexicanos somos gente trabajadora, pero esta característica positiva de nuestra sociedad ha sido abusada en muchos casos, al punto de que nuestro país se posiciona en el primer lugar respecto de las jornadas laborales más largas en todo el Continente Americano”, dijo.

