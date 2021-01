México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este martes que, cuando llegue el momento de que le apliquen la vacuna contra COVID-19, podría hacerlo en vivo durante la “mañanera”.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina diaria, el mandatario aseveró que esto es para que la población tenga confianza de las vacunas anti-COVID.

No obstante, el presidente bromeó, asegurando que quizás el momento de la inyección no se transmitiría para que sus “adversarios” no vean su cara de dolor.

“Sí, para dar confianza cuando me corresponda y tengamos las vacunas. […] Si no lo hago público o hay una imagen donde me esté vacunando, pues lo informo”, dijo AMLO al hablar sobre la COVID en la ‘mañanera’.

Asimismo, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre cuándo podría ser su turno de vacunarse contra COVID-19. Ante esto, él respondió que, de acuerdo con su edad y el Esquema Nacional de Vacunación de la Secretaría de Salud (SSa), esto podría ser a mediados de marzo.

Por su parte, el mandatario también informó que ya comenzará la vacunación contra COVID de médicos privados y maestros en Campeche.

Dosis de vacunas contra COVID-19 se retrasarán hasta febrero

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, detalló cómo afectará a nuestro país la pausa de Pfizer en el fármaco anti-COVID. En ese sentido, compartió, durante su conferencia vespertina del lunes, que en febrero la compañía se pondrá al corriente con las dosis. Pero en enero se retrasarán.

“En este momento tendremos esta reducción (de dosis de la vacuna Pfizer contra COVID) al 50 por ciento y tendremos un diferimiento hasta el 15 de febrero. Los embarque que teníamos programados el 25 de enero, 2 de febrero y 9 de febrero, no llegarán. Los tres embarques que no llegaran como estaba programado, entrarán en un abastecimiento aún mayo, el 15 de febrero. No perdemos vacuna, simplemente se retrasa”, aseveró el funcionario.

#ConferenciaPresidente. Con este envío de vacunas se iniciará la vacunación también del personal médico Covid19 de hospitales privados y también de 20 mil maestros y personal docente de Campeche, para reiniciar clases a finales de febrero, informa @lopezobrador_ pic.twitter.com/zHuNTucbPe — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) January 19, 2021

Con información de SDPNoticias.