México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visitó Sinaloa para supervisar la implementación del Plan de Salud IMSS Bienestar; sin embargo, volvió a señalar a la corrupción como el máximo problema en el país.

Durante su disertación en el evento, el mandatario mexicano consideró que no se podrá resolver la violencia, la falta de educación o de trabajo, si no se actúa contra la corrupción, por lo que recalcó el problema principal que ha atacado la Cuarta Transformación ha sido ese.

Y es que indicó que, aunque otros problemas son los más perceptibles para la sociedad, en realidad el problema que mantiene a los demás es la corrupción, debido a que sin atender esto, entonces los demás irán en aumento.

“El principal problema que, la mayoría de la gente pensaba, era que el problema de México eran otros y se hacía una encuesta y se le preguntaba a la gente cuál era el principal problema de México, siempre decían la inseguridad, la violencia, la falta de educación, la falta de trabajo, pues sí, todo eso significan problemas grandes, pero el problema mayor era la corrupción”, explicó este domingo.

Asimismo, calificó a la corrupción como una “peste” con la que ha tenido que enfrentarse, por lo que instó a que sus colaboradores a no permitir la corrupción en ningún nivel del gobierno, además de implementar la austeridad en todos los ámbitos que cubre de injerencia del Estado.

“No gobernar con lujos porque no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre, entonces esa es la fórmula. ¿Por qué había tanta corrupción? Porque no se pensaba en el pueblo, solo importaban los de arriba”

Por lo cual se comprometió a estar a tope con la ciudadanía, mediante el impulso de su movimiento, es decir, indicó que en los últimos meses de su gobierno trabajará para que se sigan dando lo mejor y deje un mejor país del que encontró.

“Vamos a estar a la altura de la circunstancias, no mentir, no robar, el no traicionar al pueblo y decirles que si hemos avanzado en cuatro años, todavía nos quedan 23 meses y vamos a (dejar) preparar bien sentadas las bases de nuestro país porque hemos avanzado mucho”, explicó entre aplausos.ç