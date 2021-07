Estados Unidos.-Hace unas semanas Julio César Chávez habló sobre el desempeño de sus hijos en el box y comentó que les conviene más retirarse de este deporte que continuar acumulando derrotas.

Sin embargo, no todos los hijos varones de Julio César Chávez se dedican al boxeo. Su tercer hijo llamado Cristian Chávez decidió tomar un camino profesional distinto.

Cristian Chávez tiene más de 15 mil seguidores en Instagram

Cristian Chávez es hijo de Julio César Chávez y Amalia Carrazco y actualmente es egresado del CETYS Universidad Campus Tijuana y obtuvo una licenciatura en negocios internacionales.

Aunque se mantiene alejado de la vida pública, Cristian Chávez tiene miles de seguidores en Instagram y constantemente publica contenido en esta plataforma.

Aunque no se dedica al boxeo, Cristian Chávez no está alejado del deporte y se declara un orgulloso miembro de Team Chávez y fanático de su papá, Julio Cesar Chávez.

