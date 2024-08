Sonora, México – Integrantes del crimen organizado utilizan drones para llevar a cabo ataques aéreos en Sonora, informó Francisco Sergio Méndez, delegado estatal de la Fiscalía General de la República (FGR). Esta semana, un ataque de ese tipo a una vivienda en Caborca dejó a tres mujeres lesionadas. De acuerdo con información oficial, las víctimas estaban en una celebración familiar cuando un dron soltó explosivos sobre ellas.

El uso de drones por parte de los cárteles

“Ha habido un caso o dos. Los están atendiendo, se está viendo. Eso es lo que están haciendo ahora. No es cosa menor, pero están nuestras fuerzas de seguridad pública viendo el tema, están monitoreando las 24 horas del día ese aire por donde andan esos drones, pero se está trabajando”, dijo Méndez ante medios de comunicación. El funcionario aseguró que se trata de una nueva forma que usan los grupos criminales en esa entidad, pues ya hay registros de ataques así en estados como Michoacán y Guerrero. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades locales trabajan en conjunto para detener el uso de drones en ataques. “Es una nueva modalidad que traen y, como algo nuevo, se están implementando medidas fuertes que tienen fuerzas de seguridad, Sedena, Semar, Guardia Nacional, etcétera, con los instrumentos de alta tecnología”, señaló Méndez. Autoridades aún no tienen identificado al grupo que está utilizando esa tecnología para dañar. “Se está viendo puntualmente quiénes son porque ahí hay una revoltura de grupos que cada quien está peleando su tema, pero se está revisando”, dijo el funcionario de la FGR. La violencia llegó por el cielo a entidades como Guerrero, Jalisco y Michoacán. En los últimos meses, comunidades enteras en estos estados han sido acechados con ‘narcodrones’. Casas, escuelas, iglesias, clínicas, ranchos y casas han sido atacados desde el aire por la, no tan nueva, herramienta de organizaciones criminales como La Familia Michoacana y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de aeronaves pilotadas a distancia, equipadas con artefactos explosivos que son volados desde campamentos de grupos criminales en contra de sus objetivos. Basta con adquirir un dron comercial, cuyo costo no supera los 10,000 pesos, y equiparlo de manera casera con algún artefacto explosivo para atacar a una banda rival o a toda una comunidad. Para hacer frente al poderío que la tecnología está dotando a organizaciones criminales, las Fuerzas Armadas han gastado casi 400 millones de pesos en adquirir y darle mantenimiento a drones y aeronaves no tripuladas entre 2022 y 2023. Se trata de una partida nueva en el presupuesto de esas instituciones, que surge en respuesta a la amenaza que representan los ‘narcodrones’.

