México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el gobierno ya no está vinculado con el crimen organizado, como ocurrió en los sexenios anteriores, situación que incluso era expuesta en la series de Netfilx.

«¿Qué podía hacer Calderón, si su brazo derecho estaba vinculado a la delincuencia? Entonces el no permitir eso, el que no nos saquen en las series estas de Netflix, cómo en las escenas los jefes de la delincuencia y levantan el teléfono y le hablan al secretario de seguridad, al de gobernación, al general, al comandante ¿si han visto las series no? ese es el atractivo. Mandaban ellos, hemos podido avanzar en eso», afirmó el jefe del Ejecutivo.

Mientras ondeaba su pañuelo blanco, López Obrador subrayó que ya no hay corrupción en el gobierno, por lo que tiene «autoridad moral» para poder denunciar a «la mafia del poder» y a la delincuencia organizada.

«Ya no es el tiempo de los gobiernos pasados, por eso resistimos, porque si no tuviésemos autoridad moral no podríamos avanzar», afirmó en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Destacó que el índice de inseguridad y violencia también se pudo reducir gracias al combate a la impunidad y atender as causas que originan la violencia: trabajo, salario, atención a jóvenes, garantizar el derecho a la educación, a la salud, atención a los más pobres.

«Vamos avanzando poco a poco», aseveró AMLO, al señalar que si José Antonio Meade o Ricardo Anaya hubieran ganado la elección presidencial en 2018, la tendencia de violencia se hubiera mantenido a la alza.

Con Información de Agencia