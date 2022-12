Cabe recordar que en Nuevo León se han registrado hasta 259 casos al día, luego de que el mes anterior solo se reportara alrededor de 27.

Esta medida se aplicara además del transporte publico en establecimientos como hoteles, restaurantes, hoteles, centros comerciales, museos, supermercados, entre otros.

Hugo López-Gatell: Uso obligatorio de cubrebocas no ha sido ni será obligatorio

Lo que sí dijo Hugo López-Gatell es que las medida obligatorias no sirven para una estrategia de Salud y recordó que por eso no se hizo obligatorio a nivel nacional.

Durante las primeras olas, de Covid-19, Hugo López-Gatell había señalado que ante las restricciones a distintos niveles en diversos países, México conservaba una perspectiva del respeto a los derechos humanos.

Uso de cubrebocas es recomendable, pero no obligatorio

Lo que dijo al inicio de la conferencia mañanera de este 13 de diciembre es que el uso del cubrebocas no será obligatorio pero sí es recomendado en espacios cerrados o donde haya mucha gente, como el transporte público.

Esta mañana dijo que la utilidad el cubrebocas está en la medida en la que no se esparcen las partículas de saliva que contienen el virus, en la medida en la que se estornuda de manera correcta en la parte interna del brazo, se lavan las manos, entre otras medidas.

Hugo López-Gatell dijo que la vacunación contra Covid-19 a partir de los cinco años es de 85 por ciento y México es uno de los países con mayor tasa de vacunación.

Hugo López-Gatell dice que otras dosis de vacuna contra Covid-19 no es necesaria

Sobre vacunarse dijo que actualmente se está poniendo el biológico de influenza a partir de octubre pero para Covid-19 no es necesario ya que no está comprobado científicamente pues solo es interés comercial de las farmacéuticas una nueva vacunación.

¿Cómo van los casos de Covid-19 en México?

Hugo López-Gatell adjudicó el incremento de enfermedades respiratorias por el el invierno pues ya va entrando a una fase estacional.

La semana que cerró, la 49, del 4 al 10 de diciembre, reportó un promedio de mil 818 casos, la hospitalización también esta subiendo a 4 por ciento en camas generales y a 2 por ciento la ocupación de camas con ventilador.

Con información de SDPnoticias