Su familia estaba dispuesta a todo, a caminar por el desierto, burlar a las autoridades migratorias y llegar hasta donde se encontraba el abuelo de Alexander.

“Corrí todo lo que pude, a mi mamá le dije que corriera tan fuerte para que no la alcanzaran, y fue cuando ya no la vi, porque seguí por el monte hasta que me cansé”, insistía el menor al recordar el episodio, mientras que, más tarde, sus padres fueron detenidos por la Bordel Patrol.