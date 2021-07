México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien solicitó una nueva audiencia con él en Palacio Nacional. Anticipó que no podrá recibirlo debido a que “hay mucha politización” en torno al proceso electoral del pasado 6 de junio.

En conferencia mañanera, AMLO sostuvo: “Con todo respeto le mando a decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas, que pase el proceso electoral, que termine el proceso electoral, que se califiquen las elecciones y entonces vemos”.

López Obrador expresó que una vez que se califiquen las elecciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), quien todavía está emitiendo sanciones respecto a la fiscalización de los partidos, entre otros temas, podría recibirlo.

Lo que debes saber. Aureoles solicitó una nueva audiencia con AMLO para “atender lo que ocurrió en las pasadas elecciones y el crimen organizado”, esto luego de que calificó a Morena, fundado por López Obrador, como un “narcopartido”.

🤭 @Silvano_A debe de estar haciendo el berrinche de su vida en su banquito verde. AMLO comunicó esta mañana "con mucho respeto, no lo recibiré” pic.twitter.com/CAGXF5sXep — Bendito Coraje (@CorajeBendito) July 15, 2021

Con Información de Político MX.