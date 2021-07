México.-Lady Tacos de Canasta reveló que deja el restaurante de la colonia Narvarte, Ciudad de México, pues desafortunadamente la alianza no funcionó.

Con esto, LADY TACOS DE CANASTA se quedará sólo con un local, el ubicado en Santa Veracruz 9, Centro Histórico, ya que en la Narvarte le fue imposible trabajar como quisiera.

“No he podido atender a los clientes como quisiera debido a que no me han dejado actuar”

Marven, como realmente se llama Lady Tacos de Canasta, señaló que mucha gente que llegaba al restaurante de la Narvarte no se llevaba el servicios que merecía.

Esto, porque desde la apertura Lady Tacos de Canasta habría tenido que batallar en cuestiones limpieza, servicio y todo lo relacionado con el local.

Lady Tacos de Canasta acusa maltrato

Lady Tacos de Canasta deja el restaurante en la colonia Narvarte, el primero que abrió formalmente luego de años de vender a bordo de una bicicleta, por un presunto maltrato.

“No se me hace justo que abusen, entonces, es una forma de defensa también, pero estoy rodeada de gente hermosa que me ha protegido de toda maldad”

Sin embargo, ahora Lady Tacos de Canasta se encontrará siempre en el restaurante del Centro Histórico, donde afirma, no tiene ningún conflicto.

“Esto sólo es un ciclo que se termina para no dejar que quieran abusar de mí ni de mi marca. Voy a trabajar más y a echarle más ganas”

Del mismo modo, anunció que en ocasiones podrán encontrarla en la calle de Madero, donde afirma, todo mundo la quiere. Pero ya no habrá tacos en la Narvarte, sentenció Lady Tacos de Canasta.

“Los acuerdos no se cumplieron y transgredieron mi persona, con el tiempo se va a prendiendo que siempre hay gente que quiere abusar”

Lady Tacos de Canasta es una marca registrada, por lo que exclusivamente Marven puede hacer uso de ella. Por ello, agradeció a todos sus seguidores.

