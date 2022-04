México.-Se necesitaron al menos 10 policías para detener a dos menores de edad que solo vendían dulces en vía pública del estado de Oaxaca, lo que significaría un presunto abuso de autoridad.

De acuerdo con un testigo que grabó el momento, los hechos ocurrieron la noche de este miércoles 6 de abril en una de las calles más transitadas del Centro Histórico de la capital.

En el video de apenas 26 segundos, se observa cómo varios elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y una patrulla rotulada con un “195″ de la dependencia, a cargo del comisariado Raúl Ávila Ibarra, increpan a los niños que no sobrepasan los 10 años de edad.

Además, se escucha cómo uno de ellos llora desconsoladamente cuando los policías intentaron subirlo a la batea de la patrulla donde había otro detenido.

De acuerdo con el reportero Miguel Ángel Schultz, se trataron de dos niños indígenas explotados que se dedican a vender dulces y “marquesitas”, un postre típico del sureste mexicano que consiste en una crepa enrollada rellena de cajeta, leche condensada, chocolate, mermelada o queso.

El video que se viralizó durante la tarde de este jueves generó molestia entre los usuarios que cuestionaron al gobierno municipal de Francisco Martínez Neri, emanado de las filas de Morena, por esta detención mientras la inseguridad de la entidad sigue al alza. Sin embargo hubo otros que mencionaron que la explotación de menores fue el fondo del actuar.

“Esta mal la acción, pero el problema de fondo es la explotación en menores de edad”, “La verdad es que el centro histórico ya no aguanta más el ambulantaje”, “No pues que efectivo el operativo, qué no ve el niño que estamos en contra de las chatarras”, “Nada más faltó que llegara la Guardia Nacional”, “¿Acá no aplican los abrazos?”, “¿Pues no que Oaxaca es primer mundo en materia legislativa y derechos sociales?”, se lee en Twitter.

Abren carpeta de investigación

Ante un presunto abuso de autoridad, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) abrió el expediente DDHPO/0570/(01)/OAX/2022.

Además, solicitó al municipio capitalino un informe sobre los motivos del aseguramiento, la situación jurídica de los niños, los protocolos y criterios por los cuales se realizaron estas acciones, así como las medidas implementadas para la atención y protección inmediatas para los menores de edad, el lugar en donde fueron resguardados, así como las acciones interinstitucionales realizadas para la atención del caso.

A la Fiscalía General del Estado le pidió iniciar la investigación correspondiente en caso de que los niños estén siendo víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de explotación de trabajo infantil o el delito que se configure.

Mientras que a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao), le requirió llevar a cabo acciones para el diagnóstico de la situación de vulneración, para garantizar la protección y restitución integral de los derechos de ambos niños.

A las 21:20 horas, la reportera Sofy Valdivia aseguró que el operativo fue para rescatar a los menores, provenientes de Chiapas, y que eran explotados laboralmente.

Fuente Agencia