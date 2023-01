México.-Una mujer que trabaja como mesera denunció por medio de redes sociales la injusticia que vivió en su trabajo después de que unos clientes se negaron a pagar una botella de vino que ordenaron y se quejaron con su jefe porque supuestamente ella debió avisarles que la bebida costaba muy cara y no lo hizo.

Fue por medio de la cuenta de Twitter @soycamarero, que se dedica a publicar las complicadas situaciones que viven los meseros en sus trabajos, que una mujer española compartió su historia y pidió consejos a sus colegas para saber si era normal la sanción que le puso su jefe o si podía hacer algo al respecto.

De acuerdo con la trabajadora, le tocó atender una mesa de 4 personas, donde ordenaron alimentos para compartir y le pidieron que les recomendara un vino para acompañar con su carne, por lo que ella les mostró 3 botellas diferentes: Un Rioja, de 50 euros; un Ribera de 50 euros y un Toro de 110 euros, y les recomendó el último.

Al final los clientes pidieron el vino más caro, que valía 2 mil 200 pesos mexicanos, pero nunca preguntaron el precio. Fue hasta el momento de pagar la cuenta, que se asustaron al ver cuánto costaba y después de una discusión con el encargado del local, se decidió que no les cobrarían la botella.

«En ningún momento me preguntaron el precio de los vinos. Llega la hora de pagar y se asustan por el precio de la botella. Se lo comento a mi jefe que a su vez le pasa el marrón a mi encargado. Al final después de negociar un rato, mi encargo decide no cobrarles la botella», señaló la trabajadora.

Aunque en ese momento no le dijeron nada a la mesera, le problema llegó el domingo cuando tocó el reparto de las propinas de la semana y le dijeron que como ella tenía pendiente el pago de la botella que no pagaron los clientes, no recibiría su parte.

«Llega el domingo, reparto de propinas y me dicen que tengo pendiente el pago de la botella. ¿Es normal? ¿Me pueden hacer eso?», preguntó la mesera.

El relato ya ha sido visualizado por más de 365 mil personas en Twtter y dividió opiniones entre los usuarios, algunos consideraron que sí había sido culpa de la mesera por no decirles el precio, mientras que otros le comentaron que no podían hacerle eso en su trabajo y debería buscar la forma de denunciar a su empleador.

«¿Piden un vino sin saber precio? Eso es primero culpa del cliente, lo siento pero todos deberíamos saber dónde nos podemos permitir cenar». «Si recomiendas un vino que se sale del precio medio de la carta, hay que avisar del precio». «En mi trabajo pasa algo parecido y es que básicamente los descuadres de caja negativos salen de las propinas sea por el motivo que sea», opinaron algunos usuarios.