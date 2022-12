México-. Ciro Gómez Leyva, periodista de Imagen Televisión, reportó a través de sus redes sociales, que recibió impactos de bala mientras conducía su camioneta a tan solo unos metros de su casa y aseguró que tenían la «clara intención de matarlo».

«A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL», reveló.

El también escritor mexicano compartió fotografías de lo ocurrido y afirmó que el blindaje de su vehículo fue lo que lo salvó.

Gómez Leyva, como es habitual, condujo esta noche su programa ‘Noticias con Ciro Gómez Leyva’, todo indica que los actos delictivos ocurrieron al concluir sus labores.

Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch se solidarizaron con Gómez Leyva

Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL pic.twitter.com/jNfX0N5uCA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

Tras los lamentables hechos, Claudía Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mandaron mensajes de solidaridad y aseguraron que colaborarán con él para detener a los atacantes.