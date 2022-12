“Eso de hacerse la víctima, ahí llorando, que cárcel o dinero, siempre hemos sido claros y decentes en ese sentido en lo que marca la Conapred, no es una cosa que nosotros inventamos, hay situaciones para todo, él se quiere hacer la víctima cuando a nosotros nos revictimizaron con el caso de Debanhi”.

Platanito no se ha comunicado con los padres de Debanhi

Mario y Dolores también compartieron que ellos no han tenido contacto con Platanito, pues el comediante no se ha acercado para ofrecerles una disculpa.

“Cuando dice es que yo no la maté, sí Platanito sabemos que no la mataste, pero para qué revictimizar a Debanhi, trata con otro tipo de comentarios, no digas yo tengo esposa, yo tengo hijas, eso lo hubieras pensado antes”, compartió el padre de Debanhi.

