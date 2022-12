Cansado de una vida rutinaria decidió equipar su motocicleta con los aditamentos necesarios para vivir: una casa de campaña, cobijas y los pocos pesos que logra en el camino… y sus inseparables mascotas.

La carretera es su hogar y sus perritos son sus cómplices de aventura. Victor recorre ida y vuelta el país y se sostiene económicamente del dinero que le dan en cada población donde descansa.

Viajo porque soy biker, me gusta. Nací en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, mis papás son de Coahuila, pero me críe en Martínez de la Torre, Veracruz. Soy un constante viajero y me dedico a recorrer el país

Asegura que actualmente radica en Tamaulipas, pero asegura que, definitivamente, la carretera es su verdadero hogar.

Menciona que en cada gasolinera no falta nunca falta quien le dé algunos pesos o una bolsa de croquetas para las mascotas, ellas son la verdadera atracción del curioso equipo de «choppers».

El motociclista menciona que también sus amigos lo ayudan mucho y le llaman para enviarle dinero porque todo lo que ahorró ya lo gastó.

Tiene muchos amigos

Víctor menciona que tiene amigos en todos los estados del país y siempre le abren las puertas de su hogar para descansar, comer y planear la siguiente parada.

A la «Chimoltrufia» la equipa con lentes «biker», un molcajete de plástico que le sirve como casco y un vestido para que no pierda su feminidad.

Cuando se le pregunta el porqué de la aventura, responde que la vida solo es una, y esclavizarse al trabajo no es la mejor opción. Reflexiona acerca del «final del camino», donde lo importante es seguir los sueños y cumplirlos.

Desde que salió de su casa tiene un solo objetivo: rodar sin rumbo y conocer cada rincón de México, convivir con la familia de motociclistas y fomentar el espíritu de hermandad… y disfrutar cada aventura con su inseparable «Chimoltrufia», la perrita «biker» y sus otros lomitos.

