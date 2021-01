El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, instauró el semáforo mostaza, una mezcla del amarillo y el naranja, que entrará en vigor la semana próxima o antes de que termine enero, y podrán realizarse diversas actividades que ahora están prohibidas, sin que se disparen los contagios de SARS-CoV-2 en la entidad.

En entrevista con representantes de medios de comunicación locales, tras la inauguración del Centro de Asistencia y Atención a Migrantes «Noemí Álvarez Quillay», el panista dijo que si esto resulta se reabrirán iglesias, bares, gimnasios, actividades recreativas, bibliotecas, centros nocturnos y salones de eventos, con ciertos requisitos.

ADVERTISEMENT

«Con estos indicadores vamos a convocar al Consejo Estatal de Salud para plantearles las cifras y para ir a un amarillo más seguro. Ya no va a ser el mismo amarillo exactamente del pasado, no, éste va a ser un amarillo con naranja. «¿Qué tenemos qué hacer? Lo mismo que hemos estado haciendo. En el naranja hay que hacer lo que en el amarillo cuando venga. El cubrebocas es la mejor vacuna mientras llega la que se inyecta, la sana distancia y no reuniones familiares, ahí va estar la clave, de 10, 15, 20 personas en las casas, porque se nos echa a perder el trabajo», agregó.

No obstante, no descartó regresar a semáforo rojo si se vuelven a elevar las cifras de contagio.

Asimismo, reconoció que todos, sociedad y gobierno, deben sentirse muy orgullosos por lo que han realizado y logrado, al tener las tasas de contagios e incidencias más bajas en el país, después de un repunte que en dos meses provocó prácticamente la mitad de contagios y más de la mitad de defunciones en la entidad. Tuvieron una ocupación hospitalaria del 100% durante muchos días y ahora hay hospitales más desocupados.

Sobre la estrategia de vacunación contra el covid-19 en el estado, indicó que todavía no está confirmada la llegada de las dosis, y lo que está esperando es el número para la primera vacuna, que ha sido determinado por el protocolo y que es para el personal de salud.

«Se requieren 34 mil vacunas para cubrir todo el sistema de salud de todas las instituciones públicas y privadas, tanto del Sistema Estatal de Salud, como del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la Defensa Nacional y los hospitales privados.

«Sólo el sistema estatal inscribió en el Insabi a 16 mil 70 médicos, enfermeras, intensivistas, camilleros, auxiliares, administrativos.

Pero somos los primeros en tener"Semáforo mostaza" 😁 pic.twitter.com/bY0Lt414tH — Martha Al Vent (@SangreSamurai) January 12, 2021

con información de proceso