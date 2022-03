México.-Rosalía López, mamá de Salvador Macías ‘Chavita’, quien fue robado hace 16 años de la Clínica 45 del IMSS en Guadalajara, compartió que el proceso de adaptación de su hijo con su familia va bien, luego de que el menor fuera localizado el pasado jueves.

Rosalía dijo sentirse feliz y espera pronto poder compartir con toda la gente que ha estado pendiente de su historia como ha sido todo este proceso para ella y su familia. «Gracias a Dios que todo va todo bien, va todo bien y ya pronto dice mi hijo que podremos hablar y él también va a hablar.

Estamos fuera de la ciudad y ya cuando regresemos me pongo en contacto. Estamos muy felices ya tenemos a nuestro hijo con nosotros ya más adelante podremos darte una entrevista es todo lo que te puedo decir», aseguró vía telefónica para Milenio. Recientemente y a través de sus redes sociales agradeció a todas las personas que la apoyaron a difundir la ficha de búsqueda de su hijo, así como el retrato hablado del joven. Destacó que fueron ellos y no las autoridades del Gobierno quienes localizaron a ‘Chavita’ con ayuda de la llamada anónima que recibieron la semana pasada donde les dieron información del paradero del menor.

De acuerdo con Rosalía por cuestiones de seguridad aún continúan fuera de la ciudad, pero esperan pronto regresar. De igual manera están dejando que su hijo procese todo lo sucedido y en cuanto esté preparado podrá hablar ante los medios de comunicación. El Caso Lo que se sabe hasta el momento es que la Policía de Zapopan y la Fiscalía montaron un operativo para dar con su paradero, luego de que los padres recibieran una llamada anónima y tras las pruebas genéticas correspondientes se comprobó que el menor era Chavita. Durante el último año, el menor vivió en la de la calle Begonia, en la colonia Las Lilas II en el municipio de El Salto. El que fuera su hogar continua vacío.

Por su parte, la Fiscalía del Estado ha informado que las indagatorias sobre el caso continúan, pero hasta el momento no hay personas detenidas por el secuestro del menor.

QUIERO AGRADECER A TODAS ESAS PERSONAS QUE ME AYUDARON A DIFUNDIR LA FOTO DE MI HIJO GRACIAS A K NUNCA ME DI POR VENCIDA Y SIEMPRE TUVE MUCHA FE POR ENCONTRARLO LO HE LOGRADO PORK NOSOTROS SUS PADRES FUIMOS LOS K LO ENCONTRAMOS CON LA AYUDA DE ESA LLAMADA ANÓNIMA DIMOS CON EL

— rosalia López (@juanjosesanch38) February 20, 2022