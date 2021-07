A pocos días de que el gobierno federal aplique la consulta ciudadana para decidir si se investiga o no a los ex presidentes de México, el ex mandatario por el PAN, Vicente Fox, salió a criticar a la masa votante pro-AMLO bajo el término despectivo «chairo».

Y es que «con todo respeto», el ex presidente de México por el Partido Acción Nacional cuestionó a los simpatizantes de la administración de Andrés Manuel López Obrador y puso en tela de juicio el significado de la 4T.

«Chairo, con todo respeto, te has puesto a averiguar de qué se trata la 4aT?? Crees que es para avanzar nuestro país en el concierto de las Naciones?? Crees que es innovación, tecnología, progreso y éxito?? Crees que nos trae desarrollo sustentable, crecimiento, ingresos, empleos?», publicó en su cuenta oficial de Twitter este miércoles 21 de junio.

Aunado a esto, el ex mandatario del periodo 2000-2006 señaló en otro tuit que Andrés Manuel López Obrador también debería de ser sujeto a investigación por parte de la consulta popular ya que, de acuerdo con Fox Quesada, el actual jefe del ejecutivo federal ha incurrido en acciones que deberían de ser sujetas al escrutinio de la Fiscalía General de la República..

Sin embargo, no es la primera vez que se manifiesta contra la consulta popular o que desea que se incluya a AMLO en la misma. Cabe destacar que el pasado 24 de junio, Fox Quesada señaló nuevamente que el tabasqueño ha incurrido repetidamente en diversos crímenes y que debe de ser juzgado.

«Todos aprobamos que López sea juzgado por esos crímenes. ‘Todos coludos Todos rabones’», señaló en redes sociales por la supuesta falta de medicamentos oncológicos para niños, el mal manejo de la pandemia y la creciente en la violencia.

De igual modo, el ex abanderado por el PAN ha pedido que se procese a AMLO, o que se le otorgue prisión preventiva, por la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que señaló que AMLO violó los principios de imparcialidad y equidad de las elecciones de este año.

El también ex gobernador de Guanajuato condenó, el pasado miércoles 7 de julio, la injerencia del tabasqueño en el periodo de campañas a favor de Morena, el partido político que lo llevó a la silla presidencial.

con información de Infobae